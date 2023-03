Impallomeni su Immobile: «Va su ogni pallone e forse deve essere un po’ di meno in questo momento». Le parole dell’ex giocatore

L’ex giocatore Impallomeni intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell’infortunio di Ciro Immobile. Ecco le sue parole:

PAROLE– «E’ troppo generoso, va su ogni pallone e forse deve essere un po’ di meno in questo momento. Poi in vista c’è anche un derby molto importante che non si deve sbagliare »