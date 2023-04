Immobile, l’iter di recupero: Ciro vuole bruciare i tempi. C’è uno spiraglio… Le ultime sulle condizioni dell’attaccante della Lazio

Il Corriere dello Sport fornisce le ultime novità su condizioni e tempi di recupero di Ciro Immobile dopo il brutto incidente.

La frattura all’XI costola verrà assorbita in fretta, verranno eseguiti altri controlli, ma dovrebbero bastare sei o sette giorni. La mano è stata ferita dall’urto con il volante e gli airbag esplosi con l’incidente. Il braccio, invece, è dolorante a causa di uno stiramento muscolare. Non serve per correre, ma per adesso lo muove con cautela e con fatica. Dovrà curare la lesione, sapendo che nel giro di una settimana o dieci giorni la fisioterapia dovrebbe aiutarlo a migliorare sino al punto di poter riprendere gli allenamenti e mettersi a disposizione.

Per ora sosterrà allenamenti “a secco”, come dicono i preparatori. Ieri un leggerissimo scarico con la cyclette per muovere le gambe e sostenere un lavoro aerobico. Così dovrebbe andare avanti oggi, domani e sabato. Ciro, scherzando ma non troppo, vorrebbe bruciare i tempi. E’ impossibile pensare a una convocazione sabato con il Torino, lo spiraglio verso l’Inter (domenica 30 aprile) resta aperto ma dovrà essere verificato, giorno per giorno. Non esistono ancora tabelle di recupero. Per ora l’attaccante della Lazio deve solo dimenticare e ricaricarsi.