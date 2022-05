Immobile, per la quarta volta è capocannoniere. E c’è un altro record

Immobile è per la quarta volta il capocannoniere della Serie A. E il bomber della Lazio raggiunge l’ennesimo record

Immobile è per la quarta volta il capocannoniere della Serie A. Pur non essendo sceso in campo, all’attaccante bastano le 27 reti messe a segno in tutto il campionato.

E il bomber della Lazio tra l’altro raggiunge l’ennesimo record. Infatti è il primo italiano a essere re degli attaccanti per ben quattro volte, tre con l’aquila sul petto e una con il Torino.