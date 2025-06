Immobile Bologna, i felsinei sognano l'ex bomber della Lazio

Immobile Bologna, l’ex cannoniere della Lazio nel mirino della società emiliana: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa di mercato

Una delle ultime straordinarie idee del calciomercato italiano è quello che riporterebbe in Italia un grande campione. Immobile Bologna è una suggestione confermata quest’oggi da Il Corriere dello Sport che ha confermato l’interessamento dei felsinei per l’ex capocannoniere della Serie A.

L’ex centravanti della Lazio potrebbe valutare il ritorno nel Belpaese in quanto conosce bene il campionato e andrebbe a genio per il gioco di Italiano. I felsinei proveranno nei prossimi giorni ad affondare il colpo per riportare in Italia un grandissimo giocatore come l’attaccante partenopeo.