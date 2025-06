Ibrahimovic Lazio, il trequartista rimarrà a Roma nella prossima stagione di Serie A? Ecco tutti gli aggiornamenti

Condividi via email

Ibrahimovic Lazio, quale sarà il futuro dell’attaccante tedesco nella prossima stagione? Ecco tutti gli aggiornamenti da Formello

Una delle novità più importanti di oggi sul mondo dei capitolini riguarda il trequartista tedesco di origine kosovara Arijon Ibrahimovic. Il classe 2005 ex Frosinone era giunto a Roma con grandi speranze ed ambizioni ma non è riuscito a convincere il Club delle proprie performance e quindi, come confermato da calciomercato.com, farà ritorno al Bayern Monaco.

Una notizia importante per il calciomercato Lazio che alleggerisce così il monte ingaggi e può subito svoltare su altri profili. Per il futuro del giocatore c’è l’Heidenheim, che ha trovato l’accordo per ingaggiarlo con la formula del prestito.