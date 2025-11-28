Hysaj Lazio, sarà addio? L’esclusione del terzino dalla lista di Serie A sembra sentenziare il suo futuro in biancoceleste! Le novità sul mercato

Hysaj Lazio, sarà addio? L’esclusione del terzino dalla lista di Serie A sembra sentenziare il suo futuro in biancoceleste! Le le ultime di mercato

La Lazio si avvicina alla delicata trasferta di San Siro contro il Milan con un centrocampo ridotto ai minimi termini. L’infortunio di Danilo Cataldi, fermato da una lesione di primo grado al polpaccio che lo terrà fuori tra le due e le tre settimane, ha costretto il club a intervenire immediatamente sulla lista Serie A, reinserendo Fisayo Dele-Bashiru.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nigeriano — che presto partirà per la Coppa d’Africa — rappresenta l’ultima sostituzione possibile fino al termine della stagione (fatte salve operazioni di mercato). La scelta ha portato all’esclusione di Elseid Hysaj, ormai ai margini del progetto tecnico e destinato a lasciare Roma già nella sessione di gennaio.

Nonostante il rientro in lista, Dele-Bashiru non partirà titolare contro il Milan. Maurizio Sarri, infatti, ha deciso di affidare la cabina di regia a Matías Vecino, una soluzione obbligata ma non priva di incognite. L’uruguaiano, 33 anni, ha collezionato appena tre presenze da titolare nel 2025, frenato da ripetuti problemi muscolari che ne hanno limitato il rendimento.

La società, pur consapevole dei rischi, ha comunque scelto di rinnovare il contratto di Vecino subito dopo l’annuncio del blocco del mercato, fidandosi del giudizio di Sarri, che lo considera un elemento prezioso sin dai tempi dell’Empoli. A San Siro sarà lui a dirigere un centrocampo in piena emergenza, con la speranza che esperienza e disciplina tattica possano sopperire alle numerose assenze.