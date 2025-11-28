 Hysaj Lazio, l'esclusione sembra decisiva per il suo futuro
Connect with us

Calciomercato

Hysaj Lazio, sarà addio? L'esclusione del terzino dalla lista di Serie A sembra sentenziare il suo futuro in biancoceleste! Le novità sul mercato

Calciomercato

Gigot Lazio, Fabiani e Sarri al bivio: cosa fare con il difensore? Al momento la soluzione sembra essere solo una. Le ultime!

Calciomercato Ultimissime Lazio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Insigne attende i biancocelesti! Sarri lo vuole e spinge per un vice Zaccagni, il club riflette sulle uscite e rallenta

Calciomercato

Calciomercato Lazio, lo scambio tra Ilic e Noslin resta sul tavolo: cosa manca per arrivare alla fumata bianca a gennaio

Calciomercato

Hysaj Lazio, sarà addio? L’esclusione del terzino dalla lista di Serie A sembra sentenziare il suo futuro in biancoceleste! Le novità sul mercato

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Hysaj

Hysaj Lazio, sarà addio? L’esclusione del terzino dalla lista di Serie A sembra sentenziare il suo futuro in biancoceleste! Le le ultime di mercato

La Lazio si avvicina alla delicata trasferta di San Siro contro il Milan con un centrocampo ridotto ai minimi termini. L’infortunio di Danilo Cataldi, fermato da una lesione di primo grado al polpaccio che lo terrà fuori tra le due e le tre settimane, ha costretto il club a intervenire immediatamente sulla lista Serie A, reinserendo Fisayo Dele-Bashiru.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nigeriano — che presto partirà per la Coppa d’Africa — rappresenta l’ultima sostituzione possibile fino al termine della stagione (fatte salve operazioni di mercato). La scelta ha portato all’esclusione di Elseid Hysaj, ormai ai margini del progetto tecnico e destinato a lasciare Roma già nella sessione di gennaio.

Nonostante il rientro in lista, Dele-Bashiru non partirà titolare contro il Milan. Maurizio Sarri, infatti, ha deciso di affidare la cabina di regia a Matías Vecino, una soluzione obbligata ma non priva di incognite. L’uruguaiano, 33 anni, ha collezionato appena tre presenze da titolare nel 2025, frenato da ripetuti problemi muscolari che ne hanno limitato il rendimento.

La società, pur consapevole dei rischi, ha comunque scelto di rinnovare il contratto di Vecino subito dopo l’annuncio del blocco del mercato, fidandosi del giudizio di Sarri, che lo considera un elemento prezioso sin dai tempi dell’Empoli. A San Siro sarà lui a dirigere un centrocampo in piena emergenza, con la speranza che esperienza e disciplina tattica possano sopperire alle numerose assenze.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.