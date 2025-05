Guendouzi in attesa di rinnovo: tutti gli aggiornamenti sulla situazione di contratto del francese alla Lazio: le ultime

Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha ammesso di essere in attesa di un rinnovo di contratto per rimanere a Roma: le sue parole

Matteo Guendouzi, ex centrocampista dell’Arsenal ed ora in forza alla Lazio, è in attesa di un vertice insieme alla propria società per discutere circa i dettagli nel contratto con i capitolini. Il giocatore ha più volte sottolineato quanto sia contenuto di giocare con la maglia degli aquilotti in quanto ha ribadito anche dopo la partita contro l’Inter che:

«Sono davvero felice di giocare per la Lazio, ma vedremo alla fine dell’ultima gara cosa accadrà».

Stando a quanto riportato quest’oggi da il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe fatto richiesta di un adeguamento salariale che di un rinnovo vero e proprio. Guendouzi, attualmente legato al club fino al 2028 con un ingaggio di 1,3 milioni di euro, merita qualcosa di più.

L’ex gunner ha infatti giocato 35 delle 36 partite di campionato, oltre a 9 in Europa League e 2 in Coppa Italia, dimostrandosi un giocatore irrinunciabile. Quel che è certo è che il Club ha tutta l’intenzione di trattenere il Nazionale transalpino per costruirgli attorno un progetto a lungo termine.