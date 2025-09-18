Guendouzi si carica verso Lazio Roma: per lui il derby è diventato… Retroscena sul significato che il francese dà alla stracittadina

Ci sono calciatori per cui le partite non sono tutte uguali. Per chi vive di adrenalina e si nutre di pressione come Mattéo Guendouzi, certe sfide rappresentano l’habitat naturale, il palcoscenico ideale per esprimere la propria essenza. Il derby di Roma, per lui, è diventato qualcosa di più di una semplice partita: è un concentrato purissimo di rivalità, passione e tensione che ne esalta le caratteristiche. Fin dal suo primo giorno nella Capitale, il centrocampista francese ha compreso il valore quasi sacro della stracittadina per il popolo laziale, calandosi immediatamente nello spirito di una battaglia che va oltre il campo.

Guendouzi ha interpretato ogni derby con la Lazio come una missione personale, assumendosi la responsabilità di chi sa di difendere un pezzo d’identità cittadina. Lo ha fatto con giocate di qualità, un carattere indomabile e una presenza scenica magnetica. Le sue esultanze rabbiose sono diventate istantaneamente delle icone per la tifoseria biancoceleste, come ricorda il Corriere dello Sport citando il celebre urlo in faccia a Belotti, un gesto di pura carica agonistica. Non sono mancati, ovviamente, gli sfottò e i duelli rusticani: dagli scontri a muso duro con Paredes fino al famoso episodio del parastinco con Dybala, un modo per ricordare all’avversario la finale Mondiale vinta dalla sua Argentina.

Anche se stavolta non troverà di fronte i suoi vecchi rivali, il suo approccio non cambierà. Per lui, il derby è la dimensione perfetta per onorare la maglia, come spiegava tempo fa: «Di partite così ne ho giocate poche, ma darò sempre tutto per compagni, società e tifosi». Parole che sono un manifesto della sua natura: un giocatore di equilibrio tecnico, ma soprattutto un’anima combattiva. La stracittadina è l’arena in cui Guendouzi si esalta, si carica e trascina i compagni con il suo esempio. Non è mai stato un calciatore banale e non lo sarà nemmeno in questa occasione: arriverà all’appuntamento deciso, infuocato e pronto, ancora una volta, a lasciare il segno.