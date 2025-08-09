Guendouzi, il cuore pulsante della nuova Lazio: personalità, grinta e leadership al servizio del club capitolino

La sfida amichevole contro il Galatasaray ha offerto spunti preziosi per Sarri in vista della nuova stagione, ma una certezza emerge con forza: Matteo Guendouzi è ormai il leader riconosciuto di questa Lazio. Il centrocampista francese, già apprezzato per intensità e dinamismo, ha confermato il suo ruolo centrale non solo sul piano tattico, ma anche per carisma e spirito di appartenenza.

In uno stadio infuocato come quello di Istanbul, Guendouzi non ha tremato. Anzi, ha guidato i compagni con grinta e personalità, incarnando lo spirito combattivo che Sarri vuole trasmettere al gruppo. L’esultanza dopo il gol biancoceleste, quasi una risposta diretta alla tifoseria turca, ha mostrato quanto il francese si senta parte integrante del progetto. Come riportato dal Corriere dello Sport, le sue parole nel post partita hanno confermato maturità e consapevolezza: «Siamo una bella squadra, ma abbiamo bisogno di tutti, a partire dai tifosi». Un messaggio chiaro, rivolto all’ambiente Lazio, che rivela il desiderio di costruire un legame forte e duraturo.

Dal punto di vista tattico, Guendouzi è diventato imprescindibile. In coppia con Rovella, garantisce equilibrio, copertura e capacità di rottura, ma sa anche inserirsi con tempi perfetti, offrendo soluzioni offensive preziose. Sarri lo considera una pedina chiave, capace di interpretare più fasi di gioco con lucidità e intensità.

In un’estate segnata da incertezze e movimenti di mercato limitati, la Lazio ha trovato nel suo numero 8 un punto fermo. Guendouzi non si limita a giocare: si prende responsabilità, trasmette energia, incarna il carattere di una squadra che vuole tornare protagonista.

Ha scelto la Lazio, e sembra aver scelto anche di diventarne l’anima. La stagione è appena iniziata, ma il suo ruolo da leader è già scolpito sul campo.