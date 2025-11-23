Guendouzi Lazio, il gol che festeggia un primato! Destino incrociato con Sarri, per il centrocampista francese: i biancocelesti sono la squadra per cui ha giocato di più

Guendouzi Lazio, il gol che festeggia un primato! Il francese supera il record di presenze con un solo club e celebra un traguardo simbolico contro il Lecce

Il secondo gol stagionale di Mattéo Guendouzi non è soltanto la rete che ha sbloccato il match contro il Lecce nella dodicesima giornata di Serie A: contiene un significato molto più profondo per il centrocampista francese, in un momento in cui le voci di mercato continuano a rimbalzare attorno al suo nome.

Mentre parte del dibattito continua a suggerire una possibile partenza già a gennaio, il campo racconta un’altra storia. Il gol di oggi diventa infatti la celebrazione di un legame importante, il più lungo della carriera di Guendouzi. Con quella di oggi, il francese ha raggiunto 104 presenze con la Lazio, superando così il precedente primato stabilito con il Marsiglia, club al quale era rimasto legato dal 2021 fino al suo approdo a Roma nel 2023.

Una coincidenza simbolica se si considera che anche Maurizio Sarri, alla guida della Lazio, ha raggiunto proprio oggi la 149ª panchina biancoceleste, la più lunga esperienza della sua carriera da allenatore. Due percorsi paralleli che si intrecciano in un pomeriggio ricco di significati.

Oltre al prestigioso traguardo numerico, per Guendouzi quello contro il Lecce è anche il sesto gol con la maglia della Lazio, un totale che lo porta a quattro reti di distanza dal bottino registrato durante l’avventura francese in Costa Azzurra.

In un periodo di incertezza sul suo futuro, la prestazione e il record raggiunto testimoniano quanto il centrocampista sia stato – e continui a essere – una delle colonne portanti della squadra nel progetto tecnico costruito da Sarri.