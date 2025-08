Guendouzi si è ripreso la Lazio: pressing e leadership. Sarri lo considera...

Guendouzi si è ripreso la Lazio: Sarri lo responsabilizza così. Il francese tra i migliori nel test match contro il Galatasaray

Dopo l’errore che è costato la sconfitta contro il Fenerbahce, serviva una reazione da leader della Lazio, e Mattéo Guendouzi non ha deluso le aspettative. Nella successiva amichevole contro il Galatasaray, il centrocampista francese ha disputato una prestazione di altissimo livello, guidando il pressing della Lazio e dimostrando di essere uno dei pilastri insostituibili della squadra di Maurizio Sarri.

La reazione del leader: pressing e dettami di Sarri

Come sottolineato da il Corriere dello Sport, nei 67 minuti in cui è rimasto in campo, Guendouzi ha orchestrato in maniera asfissiante la pressione sui difensori avversari, dimostrando di aver assimilato alla perfezione i dettami tattici del suo allenatore. Prima da solo per aiutare la punta, poi alternandosi con Vecino nella ripresa, il francese è stato il motore della squadra, unendo corsa, aggressività e intelligenza tattica. Una prova da vero leader per scacciare via le critiche e ribadire la sua centralità nel progetto.

La mentalità del francese: “lottare per far crescere il club”

Questa voglia di essere un punto di riferimento emerge chiaramente anche dalle sue parole a fine partita, che testimoniano una totale dedizione alla causa biancoceleste. «Ogni partita penso a dare tutto sul campo per la squadra, cerco di dare il meglio e lottare per il club per farlo crescere e spero sempre di ottenere il miglior risultato». Un’ambizione che non si ferma alla prestazione, ma che si pone anche obiettivi di crescita personale, in particolare in zona gol. «Spero di segnare di più, cercherò di essere più presente in area di rigore. Spero di fare tra i 5 e gli 8 gol in questa stagione».

Pilastro della Lazio: la clausola scaduta e la fiducia di Sarri

Il futuro di Mattéo Guendouzi è a tinte biancocelesti. Ora che la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel suo contratto è scaduta, non ci sono più dubbi sulla sua permanenza a Roma. La sua leadership e la sua qualità saranno fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia complessa. Maurizio Sarri sa di poter contare su di lui come uno dei pilastri imprescindibili da cui far ripartire la Lazio.