Guendouzi Lazio, il francese pronto per una grande sfida: colloquio con Baroni e Inter affacciata alla finestra di mercato

Guendouzi Lazio sarà l’osservato speciale dell’Inter nella prossima partita: ecco le novità che riguardano il francese ex Arsenal

La prossima avversaria della Lazio sarà nientemeno che l’Inter, ancora in corsa per vincere il campionato di Serie A. I biancocelesti tuttavia non vorranno arrendersi facilmente in quanto, una vittoria a San Siro, significherebbe con tutta probabilità la qualificazione alla prossima Champions League.

A prepararsi per questa grande partita è tutta la formazione ma, in particolare, c’è Guendouzi, a caricarsi sulle spalle il peso della squadra e anche il tecnico sta valorizzando molto questa sua capacità di sacrificarsi. Baroni ha infatti, stando a quanto raccolto il Corriere dello Sport voluto intrattenersi a fine allenamento l’ex Arsenal e con Romagnoli, a colloquio sul campo.

Inoltre i nerazzurri vorrebbero provare ad aggiudicarsi l’ex gunner in quanto lo seguono già dai tempi in cui giocava a Londra. Il quotidiano ha parlato anche di possibile scambio di mercato con Asslani e di valutazione biancoceleste di oltre 35 milioni di euro. Sarà quindi interessante assistere agli sviluppi di questa trattativa.