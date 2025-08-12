Guendouzi Lazio, il centrocampista francese si mette in cattedra: sarà lui il leader del centrocampo biancoceleste

Guendouzi Lazio, il francese sarà il cuore ed il cervello della squadra di Sarri: le ultime sul centrocampista

In casa Lazio, la nuova stagione si apre sotto il segno di Matteo Guendouzi, diventato ormai un leader riconosciuto nello scacchiere di Maurizio Sarri. Come ricorda il Corriere dello Sport, il centrocampista francese è stato l’unico a disputare tutti i 90 minuti dell’ultima amichevole contro il Burnley, confermando intensità e condizione già in linea con il ritmo campionato. Non si tratta di un caso: anche nel test di Frosinone contro l’Avellino aveva giocato l’intera partita, e solo in Turchia aveva ceduto il posto a Belahyane per qualche minuto di riposo.

A Istanbul, Guendouzi ha ribadito le sue qualità di leader e la completezza del suo repertorio: difende, costruisce, attacca e pressa con continuità, incarnando al meglio la filosofia di gioco di Sarri. Lo scorso anno, in coppia con Rovella, ha retto il centrocampo biancoceleste fino alla primavera, calando soltanto nelle ultime settimane di campionato.

Cresciuto nel PSG, il francese ha maturato esperienza internazionale con Arsenal, Hertha Berlino e Marsiglia, prima di approdare alla Lazio nel 2023. Il legame con Sarri è stato immediato, al punto che il centrocampista era arrivato a minacciare l’addio in seguito al temporaneo esonero del tecnico, segno di un rapporto umano e professionale molto forte.

Un aspetto su cui migliorare resta però la fase realizzativa: nella scorsa stagione ha trovato la via del gol soltanto una volta in 37 presenze. Quest’anno l’obiettivo dichiarato è arrivare almeno a cinque reti, un traguardo che potrebbe rivelarsi fondamentale per una Lazio che, al momento, dispone di pochi veri realizzatori.

Con il club ancora alla ricerca di un degno sostituto di Luis Alberto e con la consapevolezza che un profilo come quello di Milinković-Savić è difficilmente reperibile, Guendouzi rappresenta uno dei pochi colpi di caratura internazionale rimasti in rosa. Il suo futuro, corteggiato anche da club esteri, passerà molto dai risultati stagionali: un ritorno in Europa e un progetto di rilancio credibile con Sarri potrebbero essere le chiavi per trattenerlo a lungo nella Capitale.

Per ora, Guendouzi resta il motore instancabile della Lazio, pronto a guidarla dentro e fuori dal campo.