Guendouzi Lazio, è iniziato il conto alla rovescia per il centrocampista: oggi giorno fondamentale per il suo futuro! Le ultime

Guendouzi Lazio, è iniziato il conto alla rovescia per lui: oggi giorno fondamentale per il suo futuro! Le ultimissime

La giornata odierna rappresenta un punto cruciale per il calciomercato in uscita della S.S. Lazio, soprattutto in relazione alla stabilità dei suoi giocatori chiave. La dirigenza biancoceleste ha ribadito in maniera netta la propria intenzione: nessun elemento fondamentale della rosa sarà ceduto, garantendo così continuità tecnica al progetto di Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio propositivo e la costruzione meticolosa del gioco.

Tuttavia, alcune dinamiche di mercato potrebbero sfuggire al controllo del club. Esistono clausole rescissorie nei contratti di determinati calciatori che, qualora venissero attivate da società interessate, potrebbero determinare un’uscita non pianificata. In questi casi, la volontà finale spetterebbe esclusivamente al calciatore.

A mezzanotte di oggi scadono due clausole che hanno tenuto in apprensione l’ambiente laziale. La prima riguarda Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 noto per la sua visione di gioco e intelligenza tattica, il cui contratto prevedeva una clausola da 50 milioni di euro. La seconda è relativa a Matteo Guendouzi, mediano francese dal temperamento deciso e grande dinamismo, legato a una clausola di 55 milioni.

Da domani, queste opzioni non saranno più valide: nessun club potrà assicurarsi uno dei due semplicemente versando la somma prevista, rendendo meno vulnerabile la rosa laziale. Questo rappresenta un sollievo per Sarri, che potrà proseguire la preparazione della stagione con maggiore tranquillità e con la certezza di avere ancora a disposizione due pedine essenziali per il suo sistema di gioco.