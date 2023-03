Gualtieri sui cori antisemiti: «Un’infamia a cui bisogna reagire con compattezza». Ecco le parole del sindaco di Roma

Intervento ai microfoni di Radio Romanista il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato dei cori antisemiti intonati duranti il derby tra Lazio e Roma, e dei timori legati alla partita casalinga contro il Feyenoord d’Europa League. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Oltre ai precedenti del 2015 e gli episodi dopo la finale di Tirana, all’indomani della partita arriveranno in città gli ispettori del Bie per la candidatura di Roma all’Expo e dobbiamo prevenire incidenti di qualsiasi tipo. Ho chiamato il ministro Piantedosi per tutelare Roma, come patrimonio artistico e culturale oltre che per tutelare i cittadini. Seguiremo tutto con grande attenzione, soprattutto le misure che verranno prese. Abbiamo chiesto anche il divieto di trasferta »

SUI CORI ANTISEMITI NEL CORSO DEL DERBY– «Sono stati episodi inaccettabili. Un’infamia a cui bisogna reagire con compattezza. Ho apprezzato che la Lazio si sia dissociata. Alcuni pensano che si tratti di una semplice goliardata da stadio, ma in realtà è una vera e propria piaga che ha portato anche sangue e delitti sulle strade, non si può scherzare su questo. Sono episodi molto gravi ed è bene che siano denunciati, isolati e contrastati »