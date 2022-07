Gravina: «Diritto di recompra? Vi svelo tutte le novità»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affrontato il tema del diritto di recompra: di seguito tutte le novità

Gabriele Gravina ha è stato incaricato di definire una norma che garantisca il ‘diritto di recompra‘ anche alle cessioni temporanee di contratto da parte del Consiglio FIGC.

Queste le sue parole: Come già avviene in altri paesi, anche noi ci adegueremo scrivendo una norma per il diritto di recompra a titolo provvisorio. Tuttavia resterà il blocco voluto al fine di bloccare eventuali fasi delle plusvalenza. Tale diritto riguarda anche le squadre delle categorie inferiori. Per via dell’assenza di risorse finanziarie, numerosi club investono sui prestiti. Tuttavia vorrebbero dare la possibilità ai giovani di giocare altrove ed allo stesso tempo essere tutelati qualora si verificassero casi eclatanti. Basti pensare a Zaniolo, Gnonto o Esposito».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE