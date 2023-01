Giudice Sportivo, squalifica per Lazzari e multa per la Lazio: i dettagli

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17^ giornata di Serie A: squalifica per Lazzari e multa salata per la Lazio

Il Giudice Sportivo ha rese note le decisioni in merito alla 17^ giornata di Serie A.

Stangata per la Lazio che perde Lazzari per un turno (diffidato, ammonito con l’Empoli) e si vede inoltre comminata una multa da 8.000€ per aver i suoi sostenitori assiepati in un solo settore, al 5° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria