Giovane Lazio, Sarri lo vede bene per il suo gioco: ecco cosa filtra da Formello

Giovane Lazio, l’attaccante brasiliano dell’Hellas Verona è uno dei profili maggiormente graditi al d.s. Fabiani e al tecnico dei biancocelesti

La Lazio torna a guardare con attenzione verso Verona. In queste ore, infatti, si è riaccesa la pista che porta a Giovane, attaccante classe 2003 in forza all’Hellas. Un nome che non rappresenta una novità per i biancocelesti, già in passato interessati al profilo del giovane sudamericano, considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A

Giovane Lazio, un nome già noto a Formello

Il nome di Giovane circola da tempo negli uffici di Formello. L’attaccante, cresciuto calcisticamente in Brasile prima del salto in Europa, è stato più volte monitorato dagli osservatori della Lazio, che ne apprezzano la duttilità offensiva e la capacità di muoversi tra le linee.

La dirigenza biancoceleste lo considera un profilo in prospettiva, ma già pronto a dare un contributo immediato, soprattutto in un reparto offensivo che necessita di freschezza e soluzioni diverse dopo l’addio di Castellanos.

Calciomercato Lazio, perché Giovane piace a Sarri

Dal punto di vista tecnico, Giovane viene ritenuto compatibile con il calcio di Maurizio Sarri. Rapidità di pensiero, buona tecnica di base e capacità di attaccare lo spazio sono qualità che potrebbero valorizzarsi all’interno del sistema di gioco del tecnico toscano. L’idea della Lazio sarebbe quella di investire su un talento giovane, capace di crescere gradualmente senza pressioni eccessive.

Giovane Lazio, concorrenza Inter e strategia biancoceleste

Sul classe 2003 non c’è solo la Lazio. Anche l’Inter segue Giovane in vista della prossima estate, segno di quanto il profilo sia apprezzato a livello nazionale. La concorrenza potrebbe spingere i biancocelesti ad anticipare i tempi, valutando un affondo già in questa sessione o impostando un’operazione per giugno. Giovane rappresenta un investimento per il futuro, con la concreta possibilità di incidere anche nel presente.

