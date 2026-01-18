Giovane Lazio, dialoghi in corso: nuovi contatti con il Verona per il nuovo centravanti

Giovane Lazio, dopo i primi sondaggi della scorsa settimana oggi nuovi dialoghi: sul tavolo anche il possibile ritorno di Belahyane al Verona

Nuovi sviluppi sul fronte Giovane Lazio. La pista che porta all’attaccante del Hellas Verona torna improvvisamente calda e, nelle ultime ore, ha registrato contatti concreti. A confermare la notizia è Alfredo Pedullà, che sul proprio profilo X ha parlato apertamente di dialoghi in corso tra le parti, dopo i primi sondaggi raccontati già una settimana fa.

Secondo quanto riferito dal giornalista, nella giornata odierna ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Lazio e il club scaligero per valutare la fattibilità dell’operazione. Un segnale chiaro di come il nome di Giovane, attaccante classe 2003, sia entrato con decisione nella lista dei possibili rinforzi offensivi biancocelesti.

Giovane Lazio, lo scenario e l’incastro Belahyane

Nel possibile incastro tra le due società, resta da monitorare anche la posizione di Reda Belahyane. Il centrocampista potrebbe infatti fare il percorso inverso, tornando al Verona come contropartita tecnica o come soluzione utile a facilitare l’operazione. Un’ipotesi che renderebbe l’affare più sostenibile e che viene valutata attentamente dai dirigenti dei due club.

La Lazio è alla ricerca di un profilo giovane, dinamico e con margini di crescita, capace di garantire soluzioni offensive diverse. In questo senso, Giovane rappresenta un nome coerente con le esigenze della rosa e con le idee tattiche dello staff tecnico.

Sarà lui il sostituto di Castellanos?

La domanda sorge spontanea: Giovane può essere il sostituto di Castellanos? Al momento non ci sono certezze definitive, ma il fatto che i contatti siano entrati in una fase più concreta lascia intendere che il profilo piaccia davvero a Formello. Molto dipenderà dalle condizioni economiche dell’operazione e dalla volontà del Verona di aprire alla cessione.

La sensazione è che la pista Giovane Lazio sia destinata a restare viva nei prossimi giorni. I dialoghi sono avviati, le valutazioni in corso: ora la palla passa ai club per capire se si potrà arrivare a una vera accelerazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, futuro in Premier per Dia ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta