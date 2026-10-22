Giordano: «Alla lunga penso che il titolare sarà Pinamonti! Parma? Sono preoccupato da questa partita»

Bruno Giordano analizza il momento della Lazio di Gattuso verso la sfida contro il Parma: l’ex bomber biancoceleste indica in Pinamonti il possibile futuro titolare

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Parma in una sfida importante per consolidare il proprio primato in classifica. Dopo l’ottimo avvio di stagione, i biancocelesti vogliono proseguire la propria corsa, ma Bruno Giordano invita tutti a non sottovalutare l’impegno. L’ex attaccante capitolino, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato i rischi della prossima partita, soffermandosi anche sul distacco dal Napoli e sulle prospettive di Andrea Pinamonti nell’attacco laziale.

Uno degli argomenti affrontati riguarda la situazione di classifica e la possibilità per la Lazio di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio sul Napoli. Secondo l’ex centravanti, un eventuale allungo potrebbe avere conseguenze importanti anche dal punto di vista psicologico, rafforzando le convinzioni della formazione di Gattuso.

«Se la Lazio dovesse aggiungere punti di distacco dal Napoli in questo turno di campionato, il vantaggio diventerebbe non colmabile da parte degli azzurri. Dodici punti sono tanti e soprattutto lo stato d’animo della piazza e dei calciatori sarebbe determinanante».

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Nonostante l’entusiasmo che accompagna la squadra biancoceleste, Giordano ha espresso alcune perplessità sull’atteggiamento dell’ambiente in vista della gara contro il Parma. L’ex bomber teme che la fiducia accumulata dopo le ultime prestazioni possa trasformarsi in un pericoloso eccesso di sicurezza.

«Per quanto riguarda la gara con il Parma, però, sono leggermente preoccupato. Non sento nell’ambiente la tensione che c’era prima di Monza e Juventus. Temo che questo possa entrare anche nello stato d’animo di chi scende in campo. Sembra quasi che questa partita sia già stata vinta, come se i pochi o tanti tifosi che andranno allo stadio sappiano già di vedere 2-3 gol per archiviare la gara. C’è anche la partita da fare, credo che Gilardino lavorerà molto sulla fase difensiva. Devi essere bravo a sbloccarla, intanto. Ora ci sono anche degli avversari che sanno che sei al primo posto in classifica. Cambia l’approccio e la vetrina da sfruttare per metterti in mostra».

La previsione su Pinamonti e il confronto con Noslin

Nel corso del suo intervento Bruno Giordano si è soffermato anche sulle gerarchie offensive della Lazio, con particolare attenzione alla situazione di Andrea Pinamonti e Tijjani Noslin. Queste le sue dichiarazioni:

«Credo che l’idea di Gattuso sia quella di recuperare Pinamonti. Noslin ha giocato benissimo, ma resta sempre un tipo di attaccante che sta poco in area di rigore. Ora ha la possibilità di giocare dall’inizio in queste tre partite ravvicinate, alla lunga penso che Pinamonti si prenderà la maglia da titolare».

Una previsione che apre una riflessione sulle prossime scelte dell’allenatore biancoceleste. Con diversi impegni ravvicinati, la gestione delle energie e delle alternative offensive potrebbe diventare determinante.

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