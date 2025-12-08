 Giordano duro: «Gila? Gesto assurdo. E su Pellegrini...»
Lazio Bologna, l'analisi di Bruno Giordano: «Tributo giusto per Immobile. Gila? Un gesto assurdo. Pellegrini? Del calcio non interessa più niente a nessuno»

2 ore ago

Giordano

Lazio Bologna, l’analisi di Bruno Giordano: l’ex attaccante durissimo nei confronti dei biancocelesti riguardo al match della 14a giornata

L’ex attaccante analizza Lazio Bologna tra prestazioni, episodi e prospettive europee
In collegamento con Radio Laziale, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, figura storica della Lazio degli anni ’80 e grande conoscitore dell’ambiente, ha commentato il pareggio contro il Bologna e il tributo riservato dai tifosi a Ciro Immobile, soffermandosi anche sull’espulsione di Mario Gila, sull’assenza di Luca Pellegrini e sulla crescita della squadra di Maurizio Sarri. Un’analisi diretta, come nel suo stile, che fotografa luci e ombre del momento biancoceleste.

SU IMMOBILE – «Immobile? Di gol ne ha fatti tanti, è stato accolto giustamente dalla tifoseria come ci aspettavamo; dall’altra parte speravo in qualcosa di più dalla società, per un giocatore che ha fatto la storia pensavo a un riconoscimento da parte di un dirigente».

SULLA PARTITA – «Gli attaccanti potevano fare di più. La Lazio ha attaccato tanto ma ha anche subito molto, Provedel è stato bravo. Bisognava concludere in maniera più decisa… È comunque una gara che ci fa ben sperare, anche se la classifica piange perché siamo decimi».

SU GILA – «Ha fatto una cosa assurda… Il giallo sacrosanto, Gila doveva stringere la mano a Fabbri e andare via. E dobbiamo ringraziare di non aver perso».

SULL’ASSENZA DI PELLEGRINI – «Se andava a casa alle 20 dal figlio appena nato sarebbe cambiato qualcosa? Del calcio non interessa più niente a nessuno…».

SU NUNO TAVARES – «Quando va in avanti crea scompiglio, ma in fase difensiva ha lacune. Forse è preoccupato, spinge meno dell’anno scorso…».

SULL’EUROPA – «La Lazio se la può giocare per il sesto-settimo posto, ma deve fare qualche impresa. Dobbiamo essere più concreti».

