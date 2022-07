Gila saluta il Real Madrid: «Complicato andar via, è stata la mia casa»

Il neo difensore della Lazio Mario Gila ha salutato il Real Madrid attraverso un messaggio social

Il neo difensore della Lazio Mario Gila, oggi in Paideia per riprendere le visite mediche interrotte a causa del Covid, ha salutato il Real Madrid attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram.

IL SALUTO – «È giunto il momento di dire addio a chi è stato la mia casa per 4 anni. Si chiude la mia prima tappa da calciatore e volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo percorso. Soprattutto la mia famiglia. Ringrazio il club per avermi formato con i valori che trasmette questo stemma e per aver creduto in me dal primo momento. È molto complicato per me andar via dal club che mi ha reso un calciatore. Inizia una nuova tappa della mia vita piena di entusiasmo e di nuove sfide. Grazie. Hala Madrid!».