Gila: «Qua ci portiamo un risultato amaro, la squadra ha fatto una gara di personalità, su Pedro...»

Gila dice la sua sulla sfida di San Siro di ieri disputata tra i nerazzurri ed i biancocelesti: le parole del difensore spagnolo

Mario Gila è stato uno dei protagonisti del match avuto luogo ieri sera a Milano contro l’Inter. I nerazzurri hanno fatto di tutto per vincere una partita cruciale in ottica scudetto, ma i capitolini hanno retto il colpo e pareggiato il risultato. In particolare, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della prestazione dei propri compagni. Le parole del centrale della Lazio:

INTER – «Qua ci portiamo un risultato amaro, la squadra ha fatto una gara di personalità, completa sia offensivamente che difensivamente. Abbiamo saputo gestire le situazioni contro una squadra fortissima. Stanno lottando per lo scudetto, era difficile, sono contento di tutti. Pedro ci dà due gol pazzeschi, ci portiamo un risultato amaro a casa ma siamo contenti per la prestazione.»

GRINTA – «90 minuti? Una partita come oggi, se facciamo una partita come quella di oggi abbiamo la possibilità di vincere in casa. Dobbiamo avere questa grinta e voglia di sacrificarci nella partita. Abbiamo sofferto molto ma abbiamo saputo gestire la situazione, abbiamo sfruttato alcune occasioni, potevamo fare qualche gol in più.»

PEDRO – «Pedro? Orgoglioso di lui, ti trasmette tanto per l’età che ha, la mentalità, la sua grandezza. Non può andar via. Ci dà tantissimo, vuole sempre dare il 100%. Ha fatto una stagione buonissima, sono orgoglioso di lui, spero che contro il Lecce faccia una partita così.»