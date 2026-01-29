Calciomercato
Futuro Romagnoli, il difensore vuole l’Al Sadd! Il punto della situazione
Futuro Romagnoli, il difensore centrale non ha partecipato nemmeo ieri alla seduta di allenamento in vista della gara con il Verona
Il clima in casa biancoceleste si scalda improvvisamente durante la sessione invernale di calciomercato. Al centro del polverone c’è Alessio Romagnoli, il pilastro della difesa laziale che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe espresso con forza la volontà di lasciare la Capitale immediatamente.
La rottura di Romagnoli e la tentazione Al-Sadd
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il difensore avrebbe chiesto ufficialmente la cessione. La destinazione desiderata è l’Al-Sadd, club del Qatar che sta spingendo per portare il centrale italiano tra le proprie fila. Romagnoli non si starebbe limitando a una semplice richiesta formale, ma starebbe esercitando un forte pressing sulla dirigenza biancoceleste per sbloccare l’operazione prima della chiusura del mercato.
Il caso Romagnoli scoppia a Formello
A confermare la tensione altissima tra le parti è un dettaglio tutt’altro che trascurabile riportato dalla Gazzetta dello Sport: il calciatore non ha preso parte all’allenamento di ieri. Nonostante non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della società guidata da Claudio Lotito, il difensore non sarebbe infortunato. L’assenza sarebbe quindi un segnale di rottura totale, direttamente collegata alla trattativa arenata con i qatarioti.
Lazio-Genoa: Romagnoli verso l’esclusione
L’epilogo di questo braccio di ferro sembra ormai scritto, almeno per il breve termine. Pare infatti scontato che Alessio Romagnoli non figurerà tra i convocati per la sfida di domani sera allo Stadio Olimpico contro il Genoa. La frattura tra il difensore e il mondo biancoceleste appare profonda e il rischio di un addio polemico si fa sempre più concreto, lasciando i tifosi in attesa di capire se la società deciderà di assecondare i suoi desideri o di optare per il pugno di ferro.
