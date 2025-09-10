Gila spazientito e scontento: medita l’addio alla Lazio. Il motivo per cui il difensore non è soddisfatto della sua concione in biancoceleste

In casa Lazio, la difesa ritrova la sua coppia titolare ma non la serenità. Con il rientro di Alessio Romagnoli dalla squalifica, si ricompone l’asse con Mario Gila, ma entrambi i giocatori condividono un forte malcontento per la loro situazione contrattuale. I rinnovi attesi da entrambi durante l’estate sono stati infatti bloccati dalle vicende societarie che hanno paralizzato il mercato del club.

Se la situazione di Romagnoli è in attesa di sviluppi, quella dello spagnolo appare più critica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gila è particolarmente spazientito dopo i diversi incontri a vuoto tra il suo entourage e il direttore sportivo Fabiani nei mesi scorsi. Il difensore classe 2001, di cui il Real Madrid detiene ancora il 50% sulla futura rivendita, ritiene di meritare un adeguamento economico rispetto al suo attuale ingaggio da circa un milione di euro.

La sua frustrazione è acuita dal fatto che, durante l’estate, il suo agente aveva presentato al club diverse offerte concrete, tra cui quelle di club di Premier League come Chelsea e Bournemouth. La Lazio, su esplicita richiesta di Sarri e impossibilitata a operare in entrata, ha rifiutato ogni proposta.

Ora, la rottura sembra inevitabile. Gila pare deciso a cercare una nuova esperienza e, salvo sorprese, la finestra di mercato di gennaio rappresenta per la Lazio l’ultima occasione per monetizzare la sua cessione a un prezzo adeguato. Non è un caso che la società si fosse mossa con insistenza per Jan-Carlo Simic dell’Anderlecht, un obiettivo poi sfumato che testimonia la ricerca già avviata di un sostituto.