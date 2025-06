Gila: «Grazie mille, laziali, per questa stagione» – FOTO

Gila ringrazia e omaggia i propri tifosi sui social per tutto il bene ricevuto in questi anni nella capitale. Le parole dello spagnolo

Gila si è legato molto all’ambiente della Lazio in questi anni a Roma. Il giocatore ex Real Madrid è cresciuto e maturato molto sotto l’ombra del Colosseo dove gradirebbe rimanere per un’altra stagione. I problemi legati al suo contratto stanno procrastinando una decisione risolutiva ma, nel frattempo, non si è voluto esimere dallo scrivere una piccola dedica per i propri supporters biancocelesti. Le parole:

«Grazie mille, laziali, per questa stagione».