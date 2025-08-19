Gila, giocatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la nuova stagione

Mario Gila è pronto a prendersi la Lazio. Il difensore spagnolo, intervistato in patria da Radio Marca nel programma El Marcador, rilasciando qualche dichiarazione sull’andamento attuale della rosa: «Abbiamo qualità e talento, oltre a un giocatore come Pedro che è un esempio per tutti. Non avendo le coppe quest’anno, possiamo prepararci meglio e affrontare ogni gara di Serie A con più energia. Il nostro obiettivo reale è un piazzamento tra Conference League ed Europa League. Se poi arrivasse la Champions sarebbe pazzesco».

Dopo la prima convocazione con la nazionale spagnola, sogna di tornarci con continuità: «Indossare la maglia della Spagna è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Lavoro ogni giorno per riviverla».

Il suo approccio conquista anche i tifosi, che vedono in lui non solo un difensore affidabile, ma anche un leader capace di incarnare lo spirito del gruppo. Non a caso, nello spogliatoio della Lazio si parla spesso della sua professionalità e del suo atteggiamento fuori dal campo, mai sopra le righe.

In una stagione senza Europa, Gila vuole diventare il simbolo della concretezza: pochi proclami, tanto lavoro. «L’importante è non fare voli pindarici: testa bassa e pedalare. Solo così arriveranno i risultati», ha concluso.

La maturità delle parole di Gila colpisce, soprattutto in un ragazzo che ha ancora 24 anni ma che sembra avere già la mentalità del veterano. Per Sarri, uno dei punti fermi della difesa sarà proprio lui, capace di alternare aggressività a senso della posizione. Le voci di mercato non sono mancate: nelle ultime settimane si era parlato di un possibile ritorno al Real Madrid, club che lo aveva cresciuto e lasciato partire tre anni fa. Gila, però, ha spazzato via i dubbi: «Essere accostato al Real fa piacere, significa che sei tenuto in considerazione. Ma la mia testa è solo alla Lazio. Voglio conquistarmi spazio qui e diventare una colonna della squadra».