Gigot Lazio, diviso tra calciomercato e problemi fisici: il francese può rimanere in biancoceleste?

Gigot Lazio, tra calciomercato e problemi fisici: il difensore francese può rimanere in biancoceleste? Le ultimissime

La Lazio prosegue con determinazione il suo percorso di preparazione estiva, centrando la seconda vittoria consecutiva nelle amichevoli pre-campionato. Il successo per 1-0 contro l’Avellino, arrivato grazie a un rigore trasformato nel finale da Mattéo Guendouzi, centrocampista francese noto per la sua grinta e visione di gioco, conferma la crescita della squadra guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano celebre per il suo calcio organizzato e verticale.

Test impegnativo contro l’Avellino

Di fronte a un Avellino coriaceo e ben disposto tatticamente, la Lazio ha mostrato segnali positivi soprattutto sul piano del ritmo e della gestione della partita. Considerata la collocazione stagionale – siamo ancora a luglio – il test è stato utile per mettere minuti nelle gambe e affinare gli schemi offensivi e difensivi. La mano di Sarri inizia a vedersi: movimenti sincronizzati, pressing alto e costruzione dal basso sono già elementi presenti nel gioco dei biancocelesti.

Infortuni e assenze: nodo da sciogliere

Sul fronte dell’infermeria, però, persistono alcune preoccupazioni. In particolare, Samuel Gigot, difensore centrale francese noto per la sua fisicità e capacità di lettura del gioco, continua ad alternarsi tra campo e trattamenti medici a causa di un problema alla schiena. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sta svolgendo sedute differenziate da diversi giorni e ha saltato anche l’ultima amichevole. La sua situazione resta in bilico e potrebbe incidere sul mercato in uscita, dove è tra i nomi più caldi. Allo stesso tempo, l’evoluzione del caso Patric, difensore spagnolo duttile e affidabile, potrebbe cambiare le strategie della società.

Verso il campionato: progressi e interrogativi

Con l’avvicinarsi della Serie A, la Lazio sembra procedere nella direzione giusta, alternando solidità difensiva a buone soluzioni offensive. Tuttavia, gli infortuni e le possibili cessioni potrebbero influenzare il percorso della squadra. La dirigenza è chiamata a valutare attentamente le condizioni dei singoli per garantire continuità e competitività lungo tutta la stagione.