Giannichedda in vista di Lazio Juventus: «Il ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono tanti, ma posso citare questo qui»

Lazio news 24

Published

49 minuti ago

on

By

Giannichedda

Giannichedda in vista di Lazio Juventus ha parlato a Il Messaggero: «Il ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono tanti»

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio e della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero riguardo alla partita dell’Olimpico tra le due squadre e sul momento che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri. Giannichedda ha parlato della squadra biancoceleste, della sua attuale situazione e delle sfide future, con uno sguardo particolare alla sfida contro la Juventus.

Sul ricordo più bello con la Lazio – «Il ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono talmente tanti che ricordarne soltanto uno sarebbe praticamente impossibile. Posso citare la vittoria della Coppa Italia»

Sull’entusiasmo mancante alla Lazio – «Poco entusiasmo alla Lazio? Non dovrebbe mai mancare, soprattutto quando si parla di addetti ai lavori. Ma è chiaro che, vedendo i risultati del club biancoceleste, un po’ di entusiasmo sembra mancare. Senza mercato non puoi aumentare il livello della squadra, Sarri non ha potuto avere quei calciatori che aveva chiesto per offrire un determinato tipo di calcio»

