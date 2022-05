Giaccherini: «Immobile ha fame di gol, vuole sempre migliorarsi»

Giaccherini – commentatore del salotto di DAZN – ha parlato di Immobile e della sua voglia continua di gol

Ospite nel salotto di DAZN, Giaccherini ha commentato il momento della Lazio soffermandosi su Immobile:

IMMOBILE – «Credo che sia la fame che ha questo giocatore nell’andare in campo e segnare. Ogni partita va in campo con la voglia di fare gol, poi lavora quotidianamente. Lui cerca di migliorarsi, non si adatta mai».

LUIS ALBERTO – «Credevo sarebbe stato il giocatore su cui costruire tutto. Poi gardando i numeri – 9 assist e 4 gol – sono al di sotto di quel che è questo giocatore, se devo dare un voto…è una buona stagione, ma non come ci ha abituati Luis Alberto» .