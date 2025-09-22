Genoa Lazio, dove vederla: orario, canali TV e streaming della partita. Tutti i dettagli sul prossimo test dei biancocelesti

La Lazio è chiamata a una pronta reazione dopo la pesante sconfitta subita contro il Como nell’ultimo turno di campionato. La formazione biancoceleste, guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, si trova a fare i conti con una situazione di emergenza a centrocampo, complice l’assenza di diversi interpreti chiave per infortuni e squalifiche.

Nonostante le difficoltà numeriche, l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere per rimettere in carreggiata una stagione iniziata con più ombre che luci. Lunedì 29 settembre, alle ore 20:45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i biancocelesti affronteranno il Genoa di Vieira, ex giocatore di Juve e Inter e allenatore capace di dare solidità e compattezza alla sua squadra.

Emergenza a centrocampo e possibili soluzioni

Con diversi centrocampisti indisponibili, Sarri potrebbe essere costretto a ridisegnare la mediana, puntando su soluzioni d’emergenza o adattando giocatori fuori ruolo. Tra i possibili protagonisti, Zaccagni, fantasista e leader tecnico della squadra, sarà chiamato a prendersi maggiori responsabilità nella costruzione del gioco. In attacco, occhi puntati su Castellanos, attaccante biancoceleste, che cercherà di ritrovare la via del gol per trascinare i compagni.

Un avversario ostico

Il Genoa, spinto dal calore del pubblico di Marassi, rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. La squadra rossoblù ha dimostrato solidità difensiva e capacità di colpire in contropiede, caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà una Lazio costretta a fare la partita.

Dove vedere la partita

La sfida tra Genoa e Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN (in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, accessibile da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console) e su Sky, sui canali dedicati al calcio di Serie A.

Per la Lazio, quella di lunedì sarà più di una semplice partita: sarà un test di carattere, un banco di prova per capire se la squadra è in grado di reagire alle difficoltà e rilanciarsi in classifica. Tre punti a Marassi significherebbero non solo migliorare la posizione in graduatoria, ma anche ritrovare fiducia e slancio in vista dei prossimi impegni.