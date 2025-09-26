 Genoa Lazio: ballottaggio a sorpresa. Sarri pensa a questa mossa in attacco dal 1'
20 minuti ago

Napoli-Lazio serie A
Db Napoli 02/09/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Genoa Lazio: ballottaggio a sorpresa. Sarri pensa a questa mossa in attacco dal 1′ per sorprendere la squadra di Vieira

Un’emergenza quasi totale, che però, paradossalmente, risparmia un reparto. Mentre il centrocampo della Lazio è in piena crisi, l’attacco può contare su tutti i suoi effettivi, sebbene con un Isaksen non ancora al top. È proprio da qui, dall’unica zona del campo in cui abbondano le scelte, che Maurizio Sarri sta pensando a una mossa a sorpresa per la trasferta di Genova.

Indipendentemente dal modulo che verrà scelto – che sia un 4-4-2, un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1 – il punto fermo del reparto offensivo sarà “Taty” Castellanos. Il vero rebus riguarda il giocatore che gli verrà affiancato. A sorpresa, infatti, la presenza dal primo minuto di Salernitana Dia non è affatto scontata.

La riflessione di Sarri è puramente strategica. Il tecnico vorrebbe conservare un’arma letale da inserire a partita in corso, un cambio di passo in grado di spaccare la partita nel secondo tempo, e Dia risponde perfettamente a questo profilo. Per questo motivo, sta prendendo quota la candidatura di Pedro per una maglia da titolare. Lo riporta Il Messaggero.

La scelta dello spagnolo non sarebbe solo offensiva, ma dettata da una precisa esigenza di equilibrio. L’esperienza e il sacrificio tattico del canario garantirebbero una maggiore copertura difensiva sulla fascia, aiutando il lavoro del più giovane e arrembante Cancellieri. Al momento, l’ipotesi Pedro è quella in netto vantaggio, ma Sarri, come sua abitudine, scioglierà le riserve solo dopo la rifinitura di domenica. La tentazione di affidarsi all’equilibrio e all’intelligenza tattica del veterano spagnolo, in una partita così delicata, sembra però prevalere sulla volontà di schierare subito tutta la potenza di fuoco.

