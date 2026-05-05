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Futuro Sarri, Pedullà si sbilancia: «E’ il primo nome per la panchina del Napoli, arrivano delle conferme!»

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5 giorni ago

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Maurizio Sarri
Torna lo spettro del "saldo zero": il destino di Sarri è appeso a un filo - lazionews24.com (foto: profilo IG Lazio)

Futuro Sarri. Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato delle dichiarazioni relative all’allenatore della Lazio: è nel mirino del Napoli per il post Conte

Uno dei temi più caldi in casa Lazio è quello relativo del futuro dell’allenatore Maurizio Sarri, la cui permanenza al momento non si può dare per scontata. Pesano in tal senso i contrasti degli ultimi mesi con il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito (ma non solo!).

Oggi tramite i propri canali social Alfredo Pedullà ha rilasciato delle dichiarazioni relative al tecnico, il quale nella prossima stagione potrebbe optare per un romantico ritorno al Napoli. Per sbloccare questa impasse si attende il confronto di fine stagione tra Antonio Conte e il patron dei campani Aurelio De Laurentiis. Solo a quel punto si sbloccherà la situazione, la quale finirebbe per avere delle chiare ripercussioni sul futuro di Sarri e della Lazio. Le sue parole:

«Maurizio Sarri primo nome Napoli: arrivano conferme di ogni tipo, ma sarà fondamentale il passaggio con Conte. E fino a quel momento sarà giusto (obbligatorio) aspettare».

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