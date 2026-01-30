Calciomercato Lazio, si va verso la chiusura per Diogo Leite! Le cifre dell’operazione

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste sta per chiudere per il difensore dell’Union Berlino. Svelate le cifre dell’operazione

Il calciomercato della Lazio non si ferma e punta ora a blindare il reparto arretrato con un innesto d’esperienza internazionale. La dirigenza capitolina ha rotto gli indugi per assicurarsi un nuovo baluardo difensivo, cercando di regalare al tecnico una pedina affidabile per affrontare le sfide della stagione. La trattativa sembra aver imboccato la dirittura d’arrivo, segnando un colpo importante per la retroguardia biancoceleste.

Accordo a un passo per Diogo Leite

Il club capitolino è ormai prossimo a definire l’acquisto di Diogo Leite, attualmente in forza all’Union Berlino. Secondo quanto rivelato dall’esperto di trasferimenti Gianluca Di Marzio attraverso un post su X, la trattativa è in una fase estremamente avanzata. Il difensore lusitano è stato individuato come il profilo ideale per solidificare la linea a quattro, grazie alla sua fisicità e alla capacità di impostare l’azione dal basso.

Le cifre dell’affare con l’Union Berlino

L’operazione che dovrebbe portare il centrale in Italia si attesta su parametri economici decisamente favorevoli per le casse della società guidata da Claudio Lotito. Il costo del trasferimento si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro. Un investimento mirato che permetterebbe alla Lazio di prelevare il difensore dalla Bundesliga a condizioni vantaggiose, battendo la concorrenza di altri club europei.

