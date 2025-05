Futuro Baroni, il tecnico della Lazio rischia di dover lasciare la capitale: ecco qual è il punto dopo questa stagione in biancoceleste

Futuro Baroni, quali potrebbero essere gli scenari della società biancoceleste nella prossima stagione di Serie A: le ultime sulla Lazio

La Lazio ha terminato il proprio cammino nella stagione di Serie A 2024/25 senza riuscire a qualificarsi ad alcuna competizione europea. Una grande delusione per i tifosi che hanno dovuto ingoiare una pillola molto difficile da mandare già dopo ben 8 anni di raggiungimento delle prime 6 posizioni.

Per questa ragione, come confermato dall’esperto di calciomercato Nico Schira sul proprio account X, la società in questi giorni svolgerà un summit per capire quale sarà il destino dell’allenatore Marco Baroni. Le parole sul futuro Baroni: