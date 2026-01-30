Frattesi Lazio, l’Inter rifiuta la proposta biancoceleste! I dettagli

Frattesi Lazio, l’Inter ha rifiutato la proposta del club biancoceleste per il centrocampista: i dettagli

Il mercato dei centrocampisti si infiamma con un asse caldissimo tra Milano e la Capitale. La Lazio ha tentato l’affondo per uno dei pezzi pregiati dello scacchiere meneghino, ma la risposta dei Campioni d’Italia non si è fatta attendere. L’ambizione dei biancocelesti di portare il nazionale azzurro a Formello si è scontrata con le rigide pretese economiche della proprietà nerazzurra.

La decisione dell’Inter su Davide Frattesi

Il club di viale della Liberazione ha respinto ufficialmente l’avance presentata dalla dirigenza laziale. Come svelato dal giornalista Orazio Accomando tramite un post sul suo profilo X, l’Inter non ha intenzione di svendere il proprio calciatore. Nonostante l’interesse concreto manifestato dal club di Claudio Lotito, la proposta ricevuta è stata giudicata insufficiente per aprire una vera trattativa, blindando, almeno per il momento, il giocatore.

Le richieste economiche per Frattesi

La valutazione fatta dai vertici nerazzurri è chiara e non ammette sconti. L’obiettivo della società è quello di generare una plusvalenza significativa. Per lasciar partire il centrocampista, la richiesta oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. Solo di fronte a una cifra che rientri in questo range i campioni in carica potrebbero sedersi al tavolo delle trattative e valutare il sacrificio dell’ex mezzala del Sassuolo.

Futuro incerto a Milano per Frattesi

Resta ora da capire se la Lazio deciderà di rilanciare per colmare il divario economico o se virerà su altri obiettivi. La posizione dell’Inter rimane ferma: Davide Frattesi è considerato un elemento di valore e la sua permanenza a San Siro è garantita a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile che soddisfi le alte pretese della dirigenza.

