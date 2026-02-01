Frattesi Lazio, il sogno si può avverare? Trattative in corso, ma la concorrenza del Nottingham Forest è forte

Frattesi Lazio, Fabiani prova a chiudere il grande colpo nelle ultime battute del calciomercato invernale: cosa filtra sul colpo dall’Inter

Con due giorni cruciali per le trattative di mercato, il nome che più di ogni altro sta riscaldando i cuori dei tifosi della Lazio è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, infatti, resta in cima alla lista dei desideri del club biancoceleste, con la dirigenza che ha in mente una proposta di prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni di euro per giugno. L’opportunità di lavorare con Maurizio Sarri sembra stuzzicare il giocatore, che si mostra favorevole a un eventuale trasferimento alla Lazio, ma non mancano le insidie.

L’interesse del Nottingham Forest e l’ostacolo Inter

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe felice di vedere Frattesi trasferirsi al Nottingham Forest, accogliendo così l’opportunità di incassare il trasferimento del centrocampista in Premier League. Questo potrebbe sbloccare a sua volta il colpo che i nerazzurri stanno cercando di portare a termine: l’acquisto di Jones dal Liverpool. Per Frattesi, l’offerta del Nottingham Forest sembra allettante e la formula di prestito con diritto di riscatto attorno ai 40 milioni di euro (bonus inclusi) potrebbe convincere l’ex Sassuolo.

Il tempo stringe: una lotta contro il calciomercato

Il calciomercato invernale volge al termine e la situazione di Davide Frattesi si fa sempre più incerta, con il tempo che scorre inesorabilmente. Il nottingham Forest sta spingendo per chiudere l’affare, ma la Lazio non vuole farsi sfuggire la possibilità di portare il centrocampista a Roma. La sessione di mercato si concluderà domani alle 20:00, dando un ultimatum alle trattative. Entrambi i club dovranno fare in fretta per trovare una soluzione che soddisfi tutti, ma l’ora dell’ultimo gong si avvicina velocemente.

