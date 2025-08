Franco Baresi operato ai polmoni, il Milan rassicura sulle sue condizioni. I dettagli

Condividi via email

Franco Baresi operato ai polmoni, il Milan rassicura sulle sue condizioni con una nota ufficiale. Tutti i dettagli

Franco Baresi, storica bandiera del Milan e attuale Vice Presidente Onorario del club, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una nodulazione polmonare. L’operazione, eseguita con tecnica mini-invasiva, si è conclusa senza complicazioni, come confermato dal Milan attraverso un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore.

Intervento riuscito e decorso regolare

Secondo quanto riportato dalla nota del club rossonero, l’anomalia era stata individuata durante controlli di routine. Dopo un consulto con gli specialisti, si è deciso di procedere con l’intervento chirurgico. Il decorso post-operatorio è stato regolare e Baresi è già stato valutato da un oncologo, che ha prescritto una terapia di consolidamento basata su immunoterapia.

Il Milan ha espresso vicinanza e affetto all’ex capitano con un messaggio sentito: “Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!”

Il messaggio di Baresi ai tifosi

A poche ore dalla diffusione della notizia, è stato lo stesso Franco Baresi a rassicurare i tifosi con un messaggio breve ma carico di gratitudine: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio.”

Una carriera leggendaria

Franco Baresi, difensore centrale tra i più iconici della storia del calcio italiano, ha indossato la maglia del Milan dal 1977 al 1997, collezionando 714 presenze ufficiali. Con i rossoneri ha vinto 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, diventando un simbolo di lealtà, classe e leadership. Dopo il ritiro, ha continuato a servire il club in ruoli dirigenziali e istituzionali.

Oggi affronta con determinazione una nuova sfida, sostenuto dall’affetto della grande famiglia milanista e da milioni di tifosi che lo considerano un’icona senza tempo.