Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio: le scelte di Sarri e Grosso per la terza giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio: le scelte dei due allenatori, Sarri e Grosso, per la terza giornata di Serie A

Domenica 14 settembre, alle ore 18:00, il Mapei Stadium sarà teatro della sfida tra Sassuolo e Lazio, valida per la 3ª giornata di Serie A 2025/26. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d’animo opposti, ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi.

Sassuolo: serve una svolta immediata

Il Sassuolo di Fabio Grosso, ex difensore campione del mondo 2006 e alla prima stagione sulla panchina neroverde in Serie A, è chiamato a reagire dopo un avvio complicato. Tornati nella massima serie, i neroverdi hanno collezionato due sconfitte consecutive: 0-2 contro il Napoli e 1-3 contro la Cremonese. Cinque gol subiti in due gare hanno messo in luce fragilità difensive e difficoltà di adattamento al ritmo della categoria.

Davanti al proprio pubblico, il Sassuolo cerca il primo successo stagionale per allontanare le zone calde della classifica. Occhi puntati su Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99, chiamato a guidare l’offensiva e a ritrovare il gol, e su Domenico Berardi, capitano e simbolo della squadra, pronto a trascinare i compagni.

Lazio: entusiasmo e voglia di continuità

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, arriva a Reggio Emilia con il morale alto. Dopo il ko all’esordio contro il Como (1-2), i biancocelesti hanno reagito con un convincente 4-0 rifilato al Verona, mostrando fluidità di manovra e cinismo sotto porta.

Il reparto offensivo, guidato da Castellanos, bomber biancoceleste, e supportato dalla fantasia di Zaccagni, ha dato segnali incoraggianti. Sarri punta a dare continuità ai risultati e a trasformare questa trasferta in un trampolino verso le zone alte della classifica.

Pronostico e clima allo stadio

Il Mapei Stadium si prepara a una sfida intensa: il Sassuolo cerca riscatto, la Lazio vuole conferme. Con due filosofie di gioco ben definite e interpreti di qualità, la partita promette spettacolo e gol.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.