Formazioni ufficiali Parma Lazio Primavera: le scelte del tecnico Punzi per la sfida
Formazioni ufficiali Parma Lazio Primavera: ecco le scelte del tecnico biancoceleste Punzi per la sfida del campionato
La 17ª giornata del campionato Primavera 1 si apre con una sfida dal grande fascino al Mutti Training Center di Collecchio, dove Parma e Lazio U20 si affrontano in un match che promette intensità e talento. Le due formazioni:
PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo.
A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni.
All.: Nicola Corrent
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio.
All.: Francesco Punzi
Arbitro: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)
Assistenti: Carlo De Luca – Gianluca Scardovi
Primavera 1 | XVII giornata
Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00
C.S. Parma Calcio – Mutti Training Center, Collecchio (PR)
