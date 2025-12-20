 Formazioni ufficiali Parma Lazio Primavera: le scelte del tecnico Punzi per la sfida
Formazioni ufficiali Parma Lazio Primavera: le scelte del tecnico Punzi per la sfida

Published

2 ore ago

on

By

Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

Formazioni ufficiali Parma Lazio Primavera: ecco le scelte del tecnico biancoceleste Punzi per la sfida del campionato

La 17ª giornata del campionato Primavera 1 si apre con una sfida dal grande fascino al Mutti Training Center di Collecchio, dove Parma e Lazio U20 si affrontano in un match che promette intensità e talento. Le due formazioni:

PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani, Cardinali, Plicco, Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu, Semedo.

A disp.: Casentini, Coulibaly, Vranici, Castaldo, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Mengoni.

All.: Nicola Corrent

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari.

A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli, Pernaselci, Curzio.

All.: Francesco Punzi

Arbitro: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)

Assistenti: Carlo De Luca – Gianluca Scardovi

Primavera 1 | XVII giornata

Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00

C.S. Parma Calcio – Mutti Training Center, Collecchio (PR)

