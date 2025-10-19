 Formazioni ufficiali Lazio Juventus Women: le scelte di Grassadonia
Formazioni ufficiali Lazio-Juventus Women: le scelte di Grassadonia

Formazioni ufficiali Lazio-Juventus Women: le scelte di Grassadonia

31 minuti ago

Grassadonia
Grassadonia

Formazioni ufficiali Lazio Juventus Women: le scelte di Grassadonia per il match valido per la terza giornata di Serie A Women

La Lazio di Grassadonia, a punteggio pieno in campionato dopo due partite, ospita al Fersini la Juventus Women campione in carica. Queste scelte dei due tecnici: calcio d’inizio alle 15.30.

Lazio (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Mesjasz, D’Auria; Monnecchi, Castiello, Benoit, Goldoni, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. All. Grassadonia. A disp. Karresmaa, Mancuso, Martin Queralt, Karczewska, Ashworth-Cufford, Visentin

Juventus Women (4-3-3): De Jong; Thomas, Calligaris, Salvai, Cascarino; Godo, Rosucci, Schatzer; Bonansea, Girelli, Beccari. All. Canzi. A disp. Peyraud-Magnin, Capelletti, Carbonell, Harviken, Wälti, Vangsgaard, Libran, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Lenzini

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

