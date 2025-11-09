 Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici per il match dell'undicesima giornata di Serie A

Inter Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Serie A

Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l'Inter? Sarri verso la decisione definitiva per questa sera: le ultimissime in vista del match di San Siro

Lazio, Isaksen chiamato ad una nuova sfida di livello. Contro l'Inter da lui ci si aspetta una cosa. I dettagli

Inter-Lazio in streaming gratis? Dove vedere diretta live della partita

15 minuti ago

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici in vista del match dell’undicesima giornata di Serie A delle 20.45 a San Siro

Gara che mette di fronte i nerazzurri che assaporano la possibilità di conquistar eil primato in classifica dopo i passi falsi di Milan e Napoli, e la Lazio che invece potrebbe dare un importante slancio alla sua stagione per rientrare in corsa nella zona europea

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.
Allenatore: Maurizio Sarri

