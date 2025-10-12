Formazioni ufficiali Danimarca Grecia: le scelte su Isaksen e Mandas nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026

Una sfida nella sfida, un “derby” a tinte biancocelesti in una notte cruciale per le qualificazioni mondiali. Questa sera, in Danimarca-Grecia, si incrociano i destini non solo di due nazionali a caccia di punti pesanti, ma anche di due giocatori della Lazio, Gustav Isaksen e Christos Mandas.

La partita è un crocevia fondamentale per il Gruppo C. La Danimarca padrona di casa punta alla vittoria per agganciare la Scozia in vetta alla classifica e continuare a sognare la qualificazione diretta. Per la Grecia, attualmente terza, i tre punti sono vitali per non perdere terreno e per provare a rientrare nella corsa, riducendo il gap con i rivali nordici.

In questa cornice, gli occhi dei tifosi laziali erano puntati sulle scelte dei due Commissari Tecnici. Le formazioni ufficiali hanno dato un verdetto opposto per i due biancocelesti. Gustav Isaksen è stato confermato titolare dal CT danese Riemer, che lo schiererà nel tridente offensivo a supporto di Højlund. Una grande occasione per l’esterno di mettersi in mostra.

Dovrà invece attendere il suo turno Christos Mandas. Il portiere della Lazio partirà dalla panchina, con il CT greco Jovanović che gli ha preferito il più esperto Vlachodimos.

Le formazioni ufficiali

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Froholdt, Norgaard, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard; Hojlund. Ct. Riemer

Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis. Ct. Jovanovic.