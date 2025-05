Formazioni ufficiali Inter Lazio, ecco quali sono le scelte ufficiali di Baroni e Inzaghi in vista del match di questa sera a San Siro

Lazio pronta a scendere in campo per la partita contro i nerazzurri. Il match avrà inizio alle 20:45 di questa sera tra le mura di San Siro e i due allenatori hanno deciso quali saranno gli uomini di partenza per la sfida. Ecco le formazioni ufficiali Inter Lazio per il match di Serie A di questa sera:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.



LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Dia; Castellanos. All. Baroni.