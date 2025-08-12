Formazione Lazio, Guendouzi faro del centrocampo nel progetto tattico di Sarri: le ultime

Formazione Lazio, ecco quale sarà la squadra titolare dei capitolini in quest’imminente campionato di Serie A: le ultime

Nella Lazio che Maurizio Sarri sta plasmando per la nuova stagione, il ruolo di Matteo Guendouzi è sempre più centrale. Il centrocampista francese è diventato una pedina irrinunciabile nello scacchiere biancoceleste, confermando condizione e personalità in tutte le amichevoli precampionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, contro il Burnley è stato l’unico a rimanere in campo per tutti i 90 minuti, dimostrando già ritmo da campionato. Anche nel test di Frosinone contro l’Avellino aveva disputato l’intera gara, mentre solo nella trasferta di Istanbul ha lasciato spazio a Belahyane per un breve spezzone.

Sarri lo utilizza come perno del 4-3-3, punto di equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Guendouzi è infatti in grado di abbassarsi per dare supporto alla retroguardia, ma anche di accompagnare l’azione offensiva e guidare il pressing alto, incarnando alla perfezione la filosofia del tecnico toscano. Lo scorso anno, la sua intesa con Rovella ha garantito stabilità al centrocampo fino alla primavera, prima di un calo fisiologico nel finale.

Formatosi calcisticamente nel PSG, il francese ha collezionato esperienze di livello con Arsenal, Hertha Berlino e Marsiglia, approdando alla Lazio nel 2023. Il feeling con Sarri è stato immediato, tanto che in passato Guendouzi aveva espresso malcontento quando il tecnico era stato temporaneamente sollevato dall’incarico.

Il nodo da sciogliere resta la pericolosità sotto porta: un solo gol in 37 presenze nella scorsa stagione è un bottino che il giocatore vuole migliorare, fissando come obiettivo almeno cinque reti. Un traguardo importante in una squadra che, dopo l’addio di Luis Alberto e di un giocatore come Milinković-Savić, è alla ricerca di nuove fonti di gol dal centrocampo.

Corteggiato anche all’estero, il futuro di Guendouzi potrebbe dipendere dalla capacità della Lazio di centrare un piazzamento europeo e consolidare il progetto tecnico di Sarri. Per il momento, resta il fulcro della formazione, l’uomo che detta i tempi e garantisce energia in ogni zona del campo.