Flaminio Lazio, Onorato sul futuro degli stadi delle capitoline: «Cosa mi auguro per il 2026? Che le romane completino l’iter per l’impianto di proprietà»

Flaminio Lazio, Onorato è intervenuto sul futuro degli stadi delle capitoline: le sue parole in un’intervista al Corriere della Sera

Lunga intervista ai taccuini de Corriere della Sera per Alessandro Onorato, assessore al Turismo, allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma, che ha tracciato un bilancio dell’anno che si avvia alla conclusione nella Capitale. Un confronto ampio, incentrato sui grandi appuntamenti sportivi e culturali ospitati dalla città, sulle ricadute economiche e sull’immagine internazionale di Roma, sempre più al centro di eventi di primo piano.

Nel corso dell’intervista, Onorato ha sottolineato come il 2025 sia stato un anno intenso sotto il profilo organizzativo, con una programmazione che ha coinvolto sport, turismo e grandi manifestazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Roma una capitale europea sempre più attrattiva e competitiva, capace di ospitare eventi di caratura internazionale senza perdere di vista le esigenze dei cittadini e delle realtà sportive locali.

Sul finale, l’assessore si è soffermato anche su uno dei temi più dibattuti nel panorama calcistico romano: i progetti degli stadi di proprietà di Roma e Lazio. Un argomento centrale per lo sviluppo infrastrutturale della città e per la crescita dei club, che da anni lavorano per dotarsi di un impianto moderno e funzionale.

IL FUTURO DEGLI STADI A ROMA – «Cosa mi auguro per Roma nel 2026? Che i club romani abbiano completato l’iter per il loro stadio di proprietà».

Parole che ribadiscono la volontà dell’amministrazione di accompagnare e sostenere i progetti legati agli impianti sportivi, considerati strategici non solo per il calcio, ma per l’intero sistema urbano. Secondo Onorato, la realizzazione degli stadi rappresenterebbe un passaggio fondamentale per migliorare l’offerta sportiva della Capitale, creare nuovi poli di aggregazione e generare benefici economici duraturi.

Il 2026, nelle intenzioni dell’assessore, dovrà quindi essere un anno di svolta: non solo per i grandi eventi, ma anche per infrastrutture attese da tempo, che potrebbero segnare definitivamente il rapporto tra Roma, il calcio e il suo futuro.

