Flachi commenta la Serie A: «Mi ha stupito questa squadra. Favorite? Milan con Napoli e Inter. La Juve mi sembra dietro»

Flachi ha commentato in esclusiva a Calcionews24 la Serie A 2025/2026, dando un parere su quella che sarà la lotta al vertice e le sorprese del campionato

In esclusiva a Calcionews24, Francesco Flachi, ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, ha condiviso le sue riflessioni sulla situazione attuale del calcio italiano. Con una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre, Flachi ha offerto una visione lucida e competente su ciò che sta accadendo in Serie A, indicando le sorprese e le difficoltà che stanno segnando questo inizio di stagione.

Serie A, cosa l’ha stupita? – «Forse a inizio campionato pensavo che la Roma, cambiando allenatore e modulo, avrebbe fatto un po’ più di fatica. Invece mi ha stupito, perché è partita bene, a prescindere dall’ultima partita che ha perso. Sul Milan invece, penso che sia una delle favorite insieme a Napoli e Inter. Anche perché ha la possibilità di non giocare le coppe. Poi per i giocatori che ha, il centrocampo che ha… può lottare fino alla fine!».

Sulla Juve, prossima avversaria della Lazio – «Mi sembra un po’ indietro rispetto alle altre. Qualcosina indietro. L’Atalanta invece secondo me ancora non è “gasperiniana”, ma penso che quando entreranno nella giusta mentalità potrà andare anche lei ad infierire».

Sorprese Bologna e Como – «Sicuramente sono squadre che hanno la qualità per creare problemi alle grandi. Forse più il Bologna, che ha più esperienza. Il Como invece è un gruppo un po’ più giovane… anche se è vero che hanno qualità impressionanti e un allenatore bravo. E ricordiamoci che giovani vivono di entusiasmo! Ci sono delle situazioni dove l’entusiasmo ti può portare a fare grandi cose».

