Hanno Detto
Fish ricorda la Lazio degli anni ’90: «La Serie A era il top, un sogno viverla. Mi sono sentito davvero fortunato. Allenarmi con Zeman è stato unico, un onore»
Fish ricorda la Lazio degli anni ’90. L’ex difensore biancoceleste ripercorre l’esperienza romana, i grandi avversari e il lavoro con Zeman
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Mark Fish, ex difensore sudafricano, è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio nella stagione 1996/97. Un racconto a cuore aperto che tocca il valore della Serie A degli anni ’90, i campioni affrontati ogni domenica, l’atmosfera degli stadi italiani e il lavoro intenso sotto la guida di Zdeněk Zeman. Parole che restituiscono il fascino di un’epoca irripetibile e il peso formativo di quell’avventura.
SERIE A E LA LAZIO – «Mi sono sentito davvero fortunato a giocare in Serie A, soprattutto negli anni ’90, quando era il miglior campionato al mondo. Per un difensore era una sfida continua, c’erano davvero i migliori. Nella mia Lazio c’era Alessandro Nesta, per dire. Tanti altri erano molto forti in quella squadra. Vedo la Serie A competitiva anche oggi: l’Inter ha raggiunto l’ultima semifinale di Champions. Per quanto riguarda i nostri giocatori, il Sudafrica ha fatto la semifinale di Coppa d’Africa e giocherà il Mondiale: presto vedremo sempre più sudafricani in Europa e in Italia».
GLI AVVERSARI E GLI STADI – «I giocatori più difficili? I primi nomi che mi vengono in mente sono George Weah e Roberto Baggio, entrambi allora al Milan. Ma ogni domenica affrontavi i migliori del mondo. Ricordo cosa significasse giocare all’Olimpico, a casa della Juventus, a San Siro. E i derby con la Roma: partite che rappresentano ciò che è rimasto per sempre nel mio cuore. Era un sogno esserci».
ZEMAN E LA PROFESSIONALITÀ – «Allenarmi con Zeman è stato unico e una vera sfida. Arrivavo dall’Orlando Pirates, dove ci si allenava tre volte a settimana. In Italia mi ritrovai ad allenarmi più volte al giorno, con il weekend dedicato alla partita. Capii cosa significa essere un professionista ad alto livello. È stato un onore essere allenato da un maestro come lui, alla Lazio e in Italia».
