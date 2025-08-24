Fiore sulla Lazio: «Servirà unità in questa stagione. Su Maurizio Sarri vi dico questa cosa» - Lazio News 24

Lazio, Stefano Fiore carica l’ambiente: «Ripartire uniti, come ai miei tempi». La situazione attuale

In vista dell’esordio stagionale contro il Como, l’ex centrocampista della Lazio, Stefano Fiore, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera edizione Roma, parlando dell’inizio del nuovo corso targato Maurizio Sarri, alla sua seconda esperienza sulla panchina biancoceleste.

Fiore, che con la Lazio ha vissuto anni intensi e ricchi di soddisfazioni, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: serve coesione e spirito di gruppo per affrontare al meglio la stagione, specialmente in un momento delicato come quello attuale. «Il gruppo deve essere unito, è fondamentale» ha dichiarato l’ex centrocampista. «Dopo il sesto posto del 2002, anche noi ci siamo messi in discussione. Serve la voglia di migliorarsi, ma soprattutto la consapevolezza che lo si può fare insieme. Bisogna cancellare la delusione per il finale della scorsa stagione e ritrovare entusiasmo».

Un riferimento, quello al passato, che richiama lo spirito di una Lazio combattiva e ambiziosa. Fiore ha poi sottolineato come il ritorno di Sarri possa rappresentare uno stimolo per tutto l’ambiente, proprio come successe con l’arrivo di Mancini ai suoi tempi: «Il ritorno di Sarri deve accendere la squadra. Partire con il piede giusto non è importante solo per il gruppo, ma per tutta la tifoseria. Il mercato bloccato può aver abbassato il morale, ma proprio per questo serve una scossa».

Ma Fiore ha voluto spendere anche qualche parola su Castellanos, centravanti chiamato a una stagione da protagonista, soprattutto dopo l’arrivo di Boulaye Dia. «Può soffrire la concorrenza? Non credo. Nell’ultimo anno Castellanos è cresciuto tanto, è un attaccante completo. Con Dia possono essere una risorsa l’uno per l’altro. Con Immobile ha forse sofferto la sua figura ingombrante, la sua storia nella Lazio, ma ora è un contesto diverso».

La Lazio, dunque, si appresta a iniziare una stagione piena di incognite ma anche di opportunità. Tra una rosa che cerca certezze, un tecnico tornato per rilanciare il progetto e tifosi desiderosi di rivedere la squadra ai vertici, le parole di Fiore suonano come un invito alla compattezza.

Il campionato sta per cominciare, e la Lazio ha il dovere di crederci. Come sempre, unita.