FIFA, nuova idea per il calciomercato: maxi sessione fino a dicembre

La FIFA starebbe pensando di proporre una maxi sessione di calciomercato, prolungandolo fino al 31 dicembre 2020

Con l’emergenza Coronavirus che ha bloccato tutte le competizioni nazionali ed internazionali, anche il calciomercato potrebbe subire delle ripercussioni. Infatti, come riporta l’Equipe, sono state avanzate alcune ipotesi dalla FIFA, che vorrebbero una maxi-sessione fino al 31 dicembre del 2020.

Se queste idee venissero confermate, alla conclusione della stagione, momentaneamente sospesa, inizierebbe la sessione di calciomercato che terminerebbe alla fine dell’anno. Per ora non c’è niente di concreto, ma la FIFA sembra decisa a portare avanti questa tesi, lavorando anche in sinergia con le Federazioni.